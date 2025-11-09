Il Commissario Ricciardi 3 intervista ad Antonio Milo | Per Maione arriverà il momento della resa dei conti Devo molto a questo personaggio spero che la serie vada avanti

Dal 10 novembre torna in onda su Raiuno " Il Commissario Ricciardi ". Prodotta da Rai Fiction, la serie, la serie è tratta di romanzi di uno degli autori crime più amati in Italia, Maurizio de Giovanni. Ambientata a Napoli negli anni Trenta, in pieno regime fascista, la storia segue il commissario Ricciardi, un poliziotto con una particolarità: può vedere i fantasmi di coloro che sono morti di morte violenta. Al suo fianco anche in questa terza stagione, il Brigadiere Maione interpretato da Antonio Milo. "Il Commissario Ricciardi 3", intervista esclusiva ad Antonio Milo.

