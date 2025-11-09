Il Cesena azzanna i lupi | 3 gol all' Avellino valgono la vittoria

Cesena, 9 novembre 2025 – In una bellissima cornice, con oltre 2mila rumorosissimi tifosi ospiti, il Cesena porta a casa tre importantissimi punti, segna tre reti, mantiene la porta inviolata per la seconda volta in campionato e si porta al secondo posto in campionato, appaiato al Monza che, però, deve ancora giocare. L’Avellino vuole farsi sentire e dopo neanche 10 minuti trova una punizione da una mattonella pericolosissima, ma il piazzato di Insigne dal vertice alto della lunetta si risolve con un nulla di fatto. Dopo una fase centrale di studio, con l’Avellino che ha sì avuto più possesso palla, ma tutto sommato sterile, il Cesena colpisce di contropiede: Shpendi serve Ciervo che si fa 20 metri palla al piede e, arrivato al limite dell’area, dipinge una bellissima parabola di sinistro che si infila nel sette lontano, strappando applausi da tutto l’Orogel Manuzzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Cesena azzanna i lupi: 3 gol all'Avellino valgono la vittoria

Argomenti simili trattati di recente

Il Cesena azzanna i lupi: 3 gol all'Avellino valgono la vittoria - Cesena, 9 novembre 2025 – In una bellissima cornice, con oltre 2mila rumorosissimi tifosi ospiti, il Cesena porta a casa tre importantissimi punti, segna tre reti, mantiene la porta inviolata per la s ... sport.quotidiano.net scrive

DIRETTA Cesena-Avellino, il Cavalluccio contro i lupi irpini: le formazioni ufficiali al Manuzzi - Avellino e la parola passa al campo: non ci sono sorprese nelle formazioni iniziali varate dai tecnici Michele Mignani e Raffaele Biancolino ... Lo riporta cesenatoday.it