Il Cerignola espugna Sorrento e torna alla vittoria dopo cinque sconfitte consecutive
Martinelli all'undicesimo minuto e Gambale al sesto giro di lancette del secondo tempo, riportano l'Audace Cerignola alla vittoria dopo cinque sconfitte consecutive e salvano la panchina di mister Maiuri. Ai padroni di casa del Sorrento, sconfitti per due reti a una, non basta il gol al minuto 87. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
CORATO FA HARAKIRI, MOLA ESPUGNA NEL FINALE IL PALALOSITO Continua la maledizione PalaLosito per la Fas Basket Corato. I ragazzi di coach Gattone sciupano con un brutto ultimo quarto 3 ottimi periodi precedenti e cadono sotto i colpi di un M - facebook.com Vai su Facebook
