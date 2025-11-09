Il business italiano e le sfide del Natale | tra tradizione innovazione e comunicazione visiva
Il periodo natalizio rappresenta per le imprese italiane una fase cruciale, in cui si concentrano non solo le vendite ma anche gli investimenti in comunicazione e marketing. Dalle vetrine scintillanti dei centri città alle campagne digitali, tutto si muove verso un obiettivo comune: catturare l’attenzione e trasformarla in acquisto. Tra le nuove tendenze che stanno rivoluzionando il modo di comunicare nel mondo del retail e degli eventi, spicca il noleggio di maxischermi pubblicitari, una soluzione sempre più richiesta per rendere le piazze, i centri commerciali e le aree aziendali luoghi di esperienza e visibilità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Leggi anche questi approfondimenti
Abbiamo intervistato un produttore italiano di vini dealcolati (di fatto l'unico per ora) e un imprenditore langarolo che aspira all'eccellenza. Questione di gusti, ma soprattutto di business - facebook.com Vai su Facebook