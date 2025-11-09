Il periodo natalizio rappresenta per le imprese italiane una fase cruciale, in cui si concentrano non solo le vendite ma anche gli investimenti in comunicazione e marketing. Dalle vetrine scintillanti dei centri città alle campagne digitali, tutto si muove verso un obiettivo comune: catturare l’attenzione e trasformarla in acquisto. Tra le nuove tendenze che stanno rivoluzionando il modo di comunicare nel mondo del retail e degli eventi, spicca il noleggio di maxischermi pubblicitari, una soluzione sempre più richiesta per rendere le piazze, i centri commerciali e le aree aziendali luoghi di esperienza e visibilità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Il business italiano e le sfide del Natale: tra tradizione, innovazione e comunicazione visiva