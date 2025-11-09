Il Bologna batte il Napoli e punta l’Europa Pari all’esordio per De Rossi e Vanoli
Il Bologna batte 2-0 il Napoli al Dall’Ara con reti di Dallinga e Lucumì. La squadra di Italiano, solida e lucida, riapre la corsa alle prime posizioni di Serie A. Bologna compatto, Napoli senza idee, in sostanza. Un primo tempo prudente, povero di emozioni, si accende solo all’8’ con l’infortunio di Skorupski: al suo posto entra Massimo Pessina, portiere diciassettenne all’esordio assoluto in Serie A. Il giovane mostra freddezza, neutralizzando l’unico tiro pericoloso di Elmas e tenendo inviolata la porta rossoblù. Il Napoli, pur dominando il possesso, non riesce a trasformarlo in occasioni concrete. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
