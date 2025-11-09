Il Bayern viene salvato da Kane al termine delle 16 vittorie consecutive la Juventus tiene

2025-11-09 01:10:00 Il web non parla d’altro: Il Bayern Monaco ha visto finalmente finire il suo inizio perfetto e la Juventus è stata trattenuta, ma sabato ci sono state vittorie per Marsiglia e Atletico Madrid. Harry Kane ha segnato un pareggio all’ultimo minuto mentre il Bayern Monaco si è dovuto accontentare di un pareggio per 2-2 contro l’Union Berlino sabato, ponendo fine al suo perfetto inizio di stagione. Il Bayern aveva stabilito un record per le squadre nei primi cinque campionati europei vincendo le prime 16 partite in tutte le competizioni, inclusa la vittoria sui detentori del Paris Saint-Germain in Champions League questa settimana, ma si è sbloccato nella capitale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

