Il barese Giuseppe Carrieri riconfermato presidente nazionale della Società Italiana di Urologia

È barese il presidente nazionale della Società Italiana di Urologia (Siu). Il professor Giuseppe Carrieri, preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Foggia e direttore del Dipartimento di Urologia Universitaria del Policlinico Riuniti, è stato riconfermato alla guida della. 🔗 Leggi su Baritoday.it