Idf | ucciso un terrorista a Jenine

Servizitelevideo.rai.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

0.27 L'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso un "terrorista che stava progettando di colpire i soldati dell' Idf" durante un'operazione nella zona di Jenine Tulkarem, in Cisgiordania settentrionale. Lo riporta Haaretz. L'esercito ha riferito che non ci sono state vittime sraeliane. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

