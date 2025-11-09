Idf | ucciso un terrorista a Jenine
0.27 L'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso un "terrorista che stava progettando di colpire i soldati dell' Idf" durante un'operazione nella zona di Jenine Tulkarem, in Cisgiordania settentrionale. Lo riporta Haaretz. L'esercito ha riferito che non ci sono state vittime sraeliane. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
