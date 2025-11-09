I veicoli elettrici non fanno calare la CO2

Laverita.info | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pure la Francia fustiga l’ostinazione green di Bruxelles: il ministro Barbut, al Consiglio europeo sull’ambiente, ha detto che il taglio delle emissioni in Ue «non porta nulla». In Uk sono alle prese con le ambulanze «alla spina»: costate un salasso, sono inefficienti. Con la Cop 30 in partenza domani in Brasile, pare che alcuni Paesi europei si stiano svegliando dall’illusione green, realizzando che l’ambizioso taglio delle emissioni in Europa non avrà alcun impatto rilevante sullo stato di salute del pianeta visto che il resto del mondo continua a inquinare. Ciò emerge dalle oltre 24 ore di trattative a Bruxelles per accordarsi sui target dell’Ue per il clima, con alcune dichiarazioni che parlano chiaro. 🔗 Leggi su Laverita.info

i veicoli elettrici non fanno calare la co2

© Laverita.info - I veicoli elettrici non fanno calare la CO2

Scopri altri approfondimenti

Veicoli elettrici: Europa e Italia viaggiano a due velocità - Milano, 25 settembre 2025 – L’Italia resta indietro rispetto all’Europa nella mobilità elettrica, con solo il 10,5% di veicoli elettrici contro una media europea del 24% e percentuali molto più alte ... Secondo quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Veicoli Elettrici Fanno Calare