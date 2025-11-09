I redditi dei consiglieri comunali di Rimini | ecco chi è il Paperone

Rimini, 9 novembre 2025 – ??????Nessuno come lui. Per l’ennesima volta Nicola Marcello si conferma il ’ Paperone ’ del consiglio comunale. Nonostante abbia avuto, nel 2024, un reddito inferiore rispetto all’anno precedente. Ma il consigliere comunale (e regionale) di Fratelli d’Italia rimane ampiamente in testa alla classifica, con un reddito pari a 386.670 euro lordi: è il frutto – in gran parte – dell’attività professionale di medico. Per Marcello fanno circa 63mila euro in meno rispetto ai 449.236 dichiarati nel 2023. Al secondo posto il sindaco Jamil Sadegholvaad: per lui reddito di 138.932 euro, di cui oltre 132mila percepiti con lo stipendio da primo cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I redditi dei consiglieri comunali di Rimini: ecco chi è il Paperone

Approfondisci con queste news

Patrimonio sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati. La confisca era stata già disposta e poi annullata: il nuovo provvedimento è stato emesso dalla Corte d'Appello di Salerno - facebook.com Vai su Facebook

Redditi Consiglieri e Giunta. Chi guadagna di più a Rimini: Marcello e Sadegholvaad in vetta - 33/2013 sulla trasparenza, le dichiarazioni patrimoniali e reddituali dei ... Secondo chiamamicitta.it

Redditi e patrimoni di consiglieri e Giunta. Marcello resta saldamente in vetta - Sono pubblicate sul sito del Comune di Rimini le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale dei pubblici amministratori riferite all’anno fiscale 2024, rilasciate ai sensi del D. Lo riporta msn.com

Rimini: online le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale dei pubblici amministratori - Sono pubblicate sul sito del Comune di Rimini le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale dei pubblici amministratori riferite all’anno fiscale 2024. altarimini.it scrive