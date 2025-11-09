San Miniato (Pisa), 9 novembre 2025 – Il mistero di Piera Pinna è stato messo sotto la lente da Chi l’ha visto?. Ed è emerso un aspetto inquietante per i familiari della 69enne scomparsa che vivono in Sardegna: “Il dettaglio emerso di sabato 20 settembre: nel servizio viene detto che alle 13,30, nel punto vendita a Empoli, il furgone di Piera era all’interno dell’area ma, con il cancello chiuso a lucchetto. Un’anomalia, visto che Piera utilizza quel mezzo per andare e tornare da San Miniato ”. Il giallo del furgone. Pietrina Pinna, conosciuta come Piera, è titolare di un’ azienda agricola a San Miniato e ha un chioschetto nell’empolese dove, tre volte alla settimana, vende frutta e verdura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I misteri della scomparsa di Piera. Appello ai clienti del suo chiosco: “Bisogna ricostruire il giorno prima”