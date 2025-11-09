I Giovani Democratici bergamaschi al congresso nazionale di Napoli | Momento di rinascita politica

Napoli. Una delegazione di dieci giovani bergamaschi dei Giovani Democratici ha partecipato al IV Congresso Nazionale dell’organizzazione giovanile del Partito Democratico, conclusasi domenica 9 novembre a Napoli. Tra i presenti il segretario provinciale dei Giovani Democratici Bergamo, Lorenzo Lazzaris, uno degli 8 GD lombardi eletti nella direzione nazionale. “A Napoli si respira un clima di costruzione politica che mancava da anni – sostiene Lazzaris -. Interventi da realtà studentesche, organizzazioni giovanili della sinistra europea, testimonianze da Gaza e dai nostri iscritti che hanno partecipato alla Flotilla raccontano una generazione che vuole tornare protagonista. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - I Giovani Democratici bergamaschi al congresso nazionale di Napoli: “Momento di rinascita politica”

Altre letture consigliate

È un momento importante per la comunità del Partito Democratico. Dopo cinque anni di attesa, la giovanile, che accoglie ragazze e ragazzi dai 14 ai 30 anni, torna a riorganizzarsi a livello nazionale con il IV Congresso Nazionale dei Giovani Democratici a - facebook.com Vai su Facebook

Regionali Campania, stretta di mano Schlein-De Luca al congresso dei giovani democratici - Il governatore uscente della Campania Vincenzo De Luca è giunto al Congresso dei Giovani Democratici a Napoli. Riporta ilmattino.it

Schlein ai giovani democratici: “Non accettiamo un mondo in cui la povertà si trasmette di generazione in generazione” - La segretaria Pd parla ai Giovani Democratici: "La vostra generazione ha avuto meno opportunità delle precedenti" ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

La padovana Virginia Libero è la nuova segretaria nazionale dei Giovani Democratici - Al congresso di Napoli oltre 800 partecipanti da tutta Italia e rilancia su temi casa, lavoro, diritti e sal ... Da padovaoggi.it