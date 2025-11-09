I dieci migliori anime di successo su Netflix nel 2025
Negli ultimi anni, la popolarità degli anime a livello globale ha conosciuto un incremento notevole, spinta in gran parte dai servizi di streaming, con Netflix in prima linea. I dati relativi alla prima metà del 2025 evidenziano un record di visualizzazioni, con miliardi di ore trascorse dagli utenti su contenuti sia storici sia recenti. Questa crescita si traduce in una forte leadership tra le piattaforme, dove l’anime si posiziona ai vertici delle preferenze di visione. le tendenze di visione degli anime su Netflix nel primo semestre del 2025. analisi dei titoli più visti e delle preferenze del pubblico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
