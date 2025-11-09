I calciatori del Napoli vogliono fare fuori Conte! l’ex azzurro non ha dubbi | sentenza clamorosa in diretta

Il pesante ko del Napoli contro il Bologna ha lasciato strascichi profondi. Dopo le parole dure di Antonio Conte in conferenza stampa, è arrivata anche la reazione di un ex giocatore azzurro. Roberto “El Pampa” Sosa, ex attaccante del club partenopeo, ha espresso un giudizio durissimo durante un intervento televisivo, lanciando un’accusa pesante verso lo spogliatoio. Secondo lui, la prestazione della squadra avrebbe mostrato segnali chiari di una frattura tra i giocatori e l’allenatore. Le parole shock di Sosa sul Napoli. L’ex centravanti argentino non ha usato giri di parole nel suo commento post partita, evidenziando un atteggiamento che a suo dire va oltre il semplice calo di rendimento. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

