I beni della Chiesa a Trieste un impero immobiliare milionario tra negozi appartamenti magazzini e parcheggi
Il valore delle chiese come luoghi di culto è inestimabile, anche qualora fossero messe in vendita. Cosa che non capita di frequente. Tuttavia la Chiesa cattolica basa il proprio patrimonio soprattutto su immobili e terreni non destinati in senso stretto alle attività della liturgia, ma a. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il prossimo 8 novembre, grande trasferta della Facoltà di Storia e Beni culturali della Chiesa ad Albano Laziale (RM) per il convegno "Humana Corpora Sacra Itinera" - facebook.com Vai su Facebook