I 100 anni di Gianna L’Eco di Bergamo e l’Atalanta le sue passioni

Ecodibergamo.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL COMPLEANNO. Giovanna Mazzocchi raggiunge oggi, domenica 9 novembre, il secolo di vita. Una vita piena, tra insegnamento e montagna. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

i 100 anni di gianna l8217eco di bergamo e l8217atalanta le sue passioni

© Ecodibergamo.it - I 100 anni di Gianna, L’Eco di Bergamo e l’Atalanta le sue passioni

Altri contenuti sullo stesso argomento

100 anni gianna l8217ecoI 100 anni di Gianna, L’Eco di Bergamo e l’Atalanta le sue passioni - Giovanna Mazzocchi raggiunge oggi, domenica 9 novembre, il secolo di vita. Scrive ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: 100 Anni Gianna L8217eco