I 100 anni di Gianna L’Eco di Bergamo e l’Atalanta le sue passioni
IL COMPLEANNO. Giovanna Mazzocchi raggiunge oggi, domenica 9 novembre, il secolo di vita. Una vita piena, tra insegnamento e montagna. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
