Hockey pista | Viareggio vince ancora e torna al comando in Serie A1 bene Forte Dei Marmi

Viareggio continua a mettere pressione alle dirette avversari e. La squadra toscana ha infatti battuto in esterna Breganze nel sabato dedicato al sesto turno della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, imponendosi con il rotondo risultato di 3-7 e piazzandosi provvisoriamente in testa alla classifica.   Tutto facile per la GCG che, dopo essere passata in vantaggio al 22:21 con Ambrosio ed avere subito al 20:26 il pareggio con Del Santo, ha letteralmente messo la quinta, siglando sei goal consecutivi ritrovandosi a meno sei minuti dal fischio finale con il parziale di 7-1, salvo poi incassare altri due timbri dai rivali. 🔗 Leggi su Oasport.it

