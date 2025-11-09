La sesta giornata della stagione regolare 2025-2026 della Serie A1 manda in archivio, in attesa del Big mercoledì prossimo fra Lodi e Trissino, un altro match del suo programma. L’incontro ha visto il Bassano imporsi 1-4 sulla pista del Novara, in una gara non facilmente leggibile: 0-0 primo tempo, poi vantaggio piemontese e successivamente valanga bassanese con Ipinazar – autore di una doppietta – grande protagonista del match. Di seguito i tabellini, il programma e la classifica aggiornata della Serie A1 di hockey su pista. Viareggio al momento in vetta con 16 punti, Trissino a 15 ma con una gara in meno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey pista: Bassano espugna Novara nel primo posticipo della sesta della Serie A1