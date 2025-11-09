Hockey ghiaccio | Vipiteno e Cortina cadono nella domenica di Alps League

Non una grande domenica per le squadre italiane impegnate nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Negli unici due incontri pianificati per la giornata odierna Cortina e Vipiteno hanno perso le rispettive sfide, cedendo il passo precisamente al Bregenzerwald e allo Zeller Eisbaren.   Due match, due dinamiche molto diverse. I veneti infatti si sono resi artefici di una battaglia molto combattuta, dove hanno recuperato per ben due volte gli avversari. Al primo tentativo di Grasser (11:51) ha infatti risposto nel secondo periodo Pietroniro (12:29). Poi, nel terzo tempo, Lipsbergs ha messo a referto il colpo del 2-1 (00:36) salvo poi subire il pareggio della SGC al 2:15 con Talamini. 🔗 Leggi su Oasport.it

