Hannoun sfida lo Stato e insulta Meloni | Una modella a Sharm

Mohammad Hannoun non demorde e, in collegamento telefonico, si rivolge alla piazza di Milano organizzata dalla sua associazione, l'Api. Lo ha fatto non potendosi recare nel capoluogo lombardo a causa del daspo ricevuto per le sue frasi di incitamento all'odio proprio in una precedente manifestazione. Nel suo intervento ha pensato bene anche di prendersela con la presidente del Consiglio, invitandola, tra le altre cose, a interrompere ogni accordo con Israele: «La presidente Meloni era presente a Sharm el Sheikh. Io non so se si sia presente per sfilare, per fare la modella o se era lì per rappresentare l'Italia; ma se ha partecipato in rappresentanza del governo italiano allora dovrebbe impegnarsi e fare pressione perché vengano rispettati gli accordi», ha detto, riferendosi al vertice internazionale per la pace in Medio Oriente del 13 ottobre scorso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

