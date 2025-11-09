Hannoun sfida lo Stato e insulta Meloni | Una modella a Sharm
Mohammad Hannoun non demorde e, in collegamento telefonico, si rivolge alla piazza di Milano organizzata dalla sua associazione, l'Api. Lo ha fatto non potendosi recare nel capoluogo lombardo a causa del daspo ricevuto per le sue frasi di incitamento all'odio proprio in una precedente manifestazione. Nel suo intervento ha pensato bene anche di prendersela con la presidente del Consiglio, invitandola, tra le altre cose, a interrompere ogni accordo con Israele: «La presidente Meloni era presente a Sharm el Sheikh. Io non so se si sia presente per sfilare, per fare la modella o se era lì per rappresentare l'Italia; ma se ha partecipato in rappresentanza del governo italiano allora dovrebbe impegnarsi e fare pressione perché vengano rispettati gli accordi», ha detto, riferendosi al vertice internazionale per la pace in Medio Oriente del 13 ottobre scorso. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il cerchio tragico. Così il Pd si prepara a defenestrare la segretaria La vera sfida del partito islamista: ora Hannoun sfida lo Stato e insulta Meloni Calenda si tatua il simbolo ucraino. Poi posta la foto sui social ed è bufera Sequestro Moro: l’altra verità, i l - X Vai su X
Il filo-#Hamas #Hannoun sfida lo Stato. Prove di partito islamico, parte la raccolta firme #islam #4novembre #iltempoquotidiano - facebook.com Vai su Facebook
Hannoun sfida lo Stato e insulta Meloni: "Una modella a Sharm" - Mohammad Hannoun non demorde e, in collegamento telefonico, si rivolge alla piazza di Milano organizzata dalla sua associazione, l’Api. Si legge su iltempo.it
Hannoun sfida lo Stato. Prove di partito islamico, parte la raccolta firme - Beh, c’è un ennesimo atto da parte dei fedelissimi del giordano ... Segnala iltempo.it
Comizio choc, Hannoun sfida il Daspo - Il leader pro Pal si presenta alle porte di Milano, sfida il "Daspo" del questore, insulta il governo ("servi della lobby sionista") attacca la piazza degli amici di Israele e ... Come scrive msn.com