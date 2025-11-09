Hannoun il megafono pro-Hamas offende la Meloni | Ai vertici per fare la modella L’ira di FdI | Linguaggio d’odio

Nuovo show, nuove offese al governo Meloni, ieri, a Milano, al corteo per la Palestina, dove alcune centinaia di persone si sono date appuntamento in piazzale Loreto per una manifestazione organizzata dall’Associazione palestinesi in Italia. Presenti gruppi in rappresentanza di Rifondazione Comunista, Rete dei Comunisti e Si Cobas, oltre alla Casa delle Donne, a centro sociale Cambiare rotta e Osa-Opposizione studentesca alternativa. Il corteo ha percorso via Padova e via Giacosa, fino ad arrivare all’altezza del Parco Trotter: in collegamento telefonico, c’era il presidente dell’Api, Mohammad Hannoun, allontanato da Milano con un foglio di via per alcune frasi espresse alla manifestazione del 18 ottobre scorso pro Hamas. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Hannoun, il megafono pro-Hamas, offende la Meloni: “Ai vertici per fare la modella”. L’ira di FdI: “Linguaggio d’odio”

