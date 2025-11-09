Hamas restituisce il corpo di un tenente dell’Idf ucciso a Gaza nel 2014

L’ala militare di Hamas ha annunciato che il corpo del tenente dell’Idf Hadar Goldin, ucciso a Gaza il primo agosto del 2014, verrà restituito a Israele alle 14 ora locale (le 13 in Italia). Goldin, che aveva 23 anni, perse la vita a Rafah durante l’operazione Margine Protettivo: il suo corpo fu trascinato in un tunnel. Israele ha fatto sapere di considerare il ritardo nel trasferimento delle spoglie del soldato una violazione dell’accordo di cessate il fuoco. Perché è importante la restituzione della salma di Goldin. La consegna della salma sarebbe legata alla trattativa per far uscire 150 miliziani di Hamas ancora intrappolati nei tunnel di Rafah, nella zona sotto controllo dell’esercito israeliano, verso un’area di della Striscia non controllata dall’Idf. 🔗 Leggi su Lettera43.it

