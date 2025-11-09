Hamas restituisce il corpo di un tenente dell’Idf ucciso a Gaza nel 2014

Lettera43.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ala militare di Hamas ha annunciato che il corpo del tenente dellIdf Hadar Goldin, ucciso a Gaza il primo agosto del 2014, verrà restituito a Israele alle 14 ora locale (le 13 in Italia). Goldin, che aveva 23 anni, perse la vita a Rafah durante l’operazione Margine Protettivo: il suo corpo fu trascinato in un tunnel. Israele ha fatto sapere di considerare il ritardo nel trasferimento delle spoglie del soldato una violazione dell’accordo di cessate il fuoco. Perché è importante la restituzione della salma di Goldin. La consegna della salma sarebbe legata alla trattativa per far uscire 150 miliziani di Hamas ancora intrappolati nei tunnel di Rafah, nella zona sotto controllo dell’esercito israeliano, verso un’area di della Striscia non controllata dall’Idf. 🔗 Leggi su Lettera43.it

hamas restituisce il corpo di un tenente dell8217idf ucciso a gaza nel 2014

© Lettera43.it - Hamas restituisce il corpo di un tenente dell’Idf ucciso a Gaza nel 2014

News recenti che potrebbero piacerti

hamas restituisce corpo tenenteHamas restituisce il corpo di un tenente dell’Idf ucciso a Gaza nel 2014 - Hamas restituisce il corpo di Hadar Goldin, tenente dell'esercito israeliano ucciso nella Striscia di Gaza nel 2014. msn.com scrive

hamas restituisce corpo tenenteHamas, 'restituiremo il corpo di Hadar Goldin alle 14' - L'ala militare di Hamas annuncia che il corpo del tenente dell'Idf Hadar Goldin, ucciso nella guerra a Gaza del 2014, sarà restituito a Israele alle 14 ora locale (le 13 in Italia). Scrive ansa.it

hamas restituisce corpo tenenteIl corpo del tenente torna in Patria, ma la tregua è sotto pressione - Hamas annuncia la restituzione della salma del tenente Hadar Goldin a Israele tra ritardi e tensioni sul cessate il fuoco. Da tio.ch

Cerca Video su questo argomento: Hamas Restituisce Corpo Tenente