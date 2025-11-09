Hamas | I miliziani bloccati non si arrenderanno al nemico Restituiremo il corpo di Hadar Goldin
«Nel lessico delle Brigate Ezzedin al-Qassam non c'è posto per il principio della resa o della consegna al nemico. I mediatori devono trovare una soluzione che garantisca la continuazione del cessate il fuoco». Lo dichiara l’ala militare di Hamas, ripreso da Times of Israel, mentre circa 150 miliziani sono intrappolati nei tunnel di Rafah, nella zona sotto controllo dell’esercito israeliano.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
