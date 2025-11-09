Ha preso il posto di William al fianco di Kate | Royal Family è successo per la prima volta

– Una nuova generazione reale ha fatto il suo ingresso ufficiale tra le tradizioni più solenni del Regno Unito. Il principe George, 12 anni, ha preso parte per la prima volta al Festival of Remembrance organizzato dalla Royal British Legion alla Royal Albert Hall di Londra, sabato 8 novembre. Accanto a lui, la madre Kate Middleton, impeccabile come sempre in un abito nero firmato Alessandra Rich, simbolo di eleganza sobria e rispetto per l’occasione. . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Ha preso il posto di William al fianco di Kate”: Royal Family, è successo per la prima volta

