Guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale | denunciate 5 persone nelle ultime 72 ore

Giornate di controlli a tappeto per la polizia locale sul territorio di Reggio Calabria. Nelle ultime 72 ore, infatti, gli agenti, guidati dal comandante Salvatore Zucco, hanno denunciato cinque persone per resistenza e guida in stato di ebbrezza.Di questi, due conducenti sono stati sorpresi in. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Un ragazzo di 16 anni è stato investito da un 18enne alla guida mentre attraversava la strada Il giovane è attualmente in coma - facebook.com Vai su Facebook

Reggio, 5 denunce in 72 ore per resistenza e guida in stato di alterazione da alcol e droga - Negli ultimi tre giorni la Polizia Locale di Reggio Calabria ha deferirlo all’autorità giudiziaria, a piede libero, 5 persone. Scrive citynow.it

Reggio Calabria, Polizia Locale: denunciate 5 perone per resistenza e guida in stato di alterazione - Negli ultimi tre giorni, la Polizia Locale di Reggio Calabria ha deferito all'autorità giudiziaria, a piede libero, cinque persone. Riporta reggiotv.it

Guida in stato di ebbrezza, non si ferma all'alt, minaccia, oltraggia e oppone resistenza ai poliziotti: denunciato - 40, nel corso dell’attività di controllo del territorio, un equipaggio della Squadra Volanti notava un’autovettura di colore nero che circolava da piazza Ugo ... Riporta corriereadriatico.it