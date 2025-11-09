Guardiola festeggia le mille panchine asfaltando 3-0 il Liverpool
Manchester City-Liverpool si è appena conclusa: 3-0 per i padroni di casa. Partita numero mille da allenatore per Guardiola, celebrata con una vittoria firmata da Haaland, González e Doku. Il Manchester City domina il Liverpool all’Etihad con un netto 3-0. Haaland apre le marcature di testa, Nico González raddoppia prima dell’intervallo e Doku chiude i conti al 63’. Guardiola festeggia la vittoria, che riporta il City al secondo posto in Premier e riduce il distacco dall’Arsenal, fermato in pareggio dal Sunderland, a quattro punti. Il Liverpool continua invece a faticare: nonostante le recenti vittorie contro Aston Villa e Real Madrid, la squadra di Arne Slot incassa la quinta sconfitta nelle ultime sei partite di campionato, restando lontana dalle posizioni europee all’ottavo posto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
