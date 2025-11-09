Guardiola 1000 panchine col brindisi | Doku devasta il Liverpool per Slot è crisi nera

Gazzetta.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pep si porta a -4 dall'Arsenal capolista, Haaland sbaglia un rigore ma poi si fa perdonare. Per i Reds sette sconfitte nelle ultime 10. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

guardiola 1000 panchine col brindisi doku devasta il liverpool per slot 232 crisi nera

© Gazzetta.it - Guardiola, 1000 panchine col brindisi: Doku devasta il Liverpool, per Slot è crisi nera

