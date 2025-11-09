Gualtieri alla VII conferenza nazionale sulle dipendenze | Serve una rete solida tra istituzioni per affrontare l’emergenza
Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è intervenuto alla VII Conferenza Nazionale sulle dipendenze, ospitata all’Auditorium della Tecnica, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L’evento ha rappresentato un momento cruciale per. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Crollo Torre dei Conti, Gualtieri chiede un minuto di silenzio per Octav Stroici - facebook.com Vai su Facebook
VII Conferenza nazionale sulle dipendenze, anche da gioco: Meloni auspica dialogo con i territori - Nel corso degli interventi istituzionali nell'ambito della VII Conferenza nazionale sulle dipendenze molti riferimenti al gioco, dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Papa Leone XIV al sindac ... Si legge su gioconews.it
Giorgia Meloni interviene alla VII Conferenza Nazionale sulle Dipendenze - Si è aperta la VII Conferenza Nazionale sulle Dipendenze, appuntamento a cui ha preso parte Giorgia Meloni, che rappresenta un momento di ascolto ... Lo riporta ilmetropolitano.it
Conferenza su Dipendenze, Meloni e Mattarella: “Nessuno solo in sfida alla droga” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Conferenza su Dipendenze, Meloni e Mattarella: “Nessuno solo in sfida alla droga” ... Lo riporta tg24.sky.it