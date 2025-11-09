Greta Gerwig e il casting del reboot di Narnia su Netflix spiegano tutto
annuncio della partecipazione di emma mackey al nuovo film di greta gerwig. Una recente comunicazione conferma il coinvolgimento di Emma Mackey nel progetto cinematografico diretto da Greta Gerwig, appartenente alla serie di film ispirati a Le Cronache di Narnia. La notizia rappresenta un passo importante in vista del debutto del film, che al contrario di quanto si poteva pensare, si concentrerà su Il Mago di Narnia, il primo libro cronologicamente della saga, anche se il sesto per ordine di pubblicazione. Questa scelta narrativa permette di esplorare l’origine di Narnia e dei personaggi principali, dando nuova vita alla serie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
