Grazie a quei miserabili che sono venuti da Foggia per vederci

In un post sui canali social Davide Parenzo ha ironizzato sulla presenza degli spettatori di Foggia che hanno raggiunto Roma per vedere i conduttori de ‘La Zanzara’ esibirsi in Teatro Brancaccio sold-out, gremito in ogni ordine di posto."Ci hanno chiesto di fare altre date nella Capitale, vedremo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it