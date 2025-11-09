Grazie a quei miserabili che sono venuti da Foggia per vederci
In un post sui canali social Davide Parenzo ha ironizzato sulla presenza degli spettatori di Foggia che hanno raggiunto Roma per vedere i conduttori de ‘La Zanzara’ esibirsi in Teatro Brancaccio sold-out, gremito in ogni ordine di posto."Ci hanno chiesto di fare altre date nella Capitale, vedremo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Grazie Ottobre per la tua fresca dolcezza, i pungenti sapori e quei colori caldi che ci porteremo per tutto l’inverno. Hambre, il concentrato del grechetto, si sposa benissimo con il gusto di questa stagione, una bottiglia che non può mancare nella tua tavola. - facebook.com Vai su Facebook