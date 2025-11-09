Grave incidente in bici 28enne soccorso con l' eliambulanza di Viterbo
Eliambulanza in volo da Viterbo al Grossetano per soccorrere un giovane ciclista rimasto coinvolto in un grave incidente. È avvenuto, per cause ancora in fase di accertamento, intorno alle 10,54 di domenica 9 novembre sulla strada provinciale 9 a Magliano in Toscana.Il 118 della Asl Toscana. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Frontale sulla statale 38 a Castione Andevenno: due feriti e traffico in tilt Grave incidente questa mattina sulla Statale 38 dello Stelvio: due auto si sono scontrate frontalmente nei pressi dell’area commerciale Iperverde. Due uomini sono stati trasportati in ospe - facebook.com Vai su Facebook
Grave incidente in Valcuvia: ciclista investito all’alba sulla statale 394 - L’uomo, soccorso in condizioni critiche e trasportato in elisoccorso a Como, avrebbe riportato gravi traumi. Scrive laprovinciadivarese.it
Incidente tra auto e moto a Torre del Greco, 28enne in codice rosso in ospedale - Grave incidente questa notte in via Circumvallazione a Torre del Greco, nel Napoletano, dove un'automobile ed un motorino si sono scontrati. Secondo fanpage.it