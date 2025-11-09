Grave incidente a Canzo liberati un uomo e il suo cane dall’auto ribaltata
Grave incidente nel tardo pomeriggio di sabato 8 novembre 2025 a Canzo, nei pressi della rotonda tra via Volta e via Tosi. Poco dopo le 17, i vigili del fuoco del distaccamento di Canzo sono intervenuti con due mezzi di soccorso per lo schianto di un’autovettura.All’interno del veicolo, rimasti. 🔗 Leggi su Quicomo.it
