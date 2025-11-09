Grandi proteste a San Francisco per la morte di KitKat un gatto investito e ucciso da un taxi robot

Si chiamava KitKat, era un gatto e la sua morte ha oprovocato grandi proteste a San Francisco. Il felino, pmolto noto in città e sui social, è stato investito il 28 ottobre da un taxi robot della Waymo, una delle principali aziende negli Stati Uniti. La sua tragica scomparsa ha riacceso le ostilità di una fetta di popolazione, contraria ai taxi a guida autonoma, autorizzati dalla California nel 2022. La società ha riconosciuto l’incidente, ma sostiene che sia stato il gatto a infilarsi sotto il taxi, ripartito subito dopo dopo averlo investito. Chi ha assistito all’evento, tuttavia, ha contestato questa versione dei fatti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Grandi proteste a San Francisco per la morte di KitKat, un gatto investito e ucciso da un taxi robot

Altri contenuti sullo stesso argomento

Abbiamo incontrato a Belgrado Dijana Hrka, madre di Stefan, una delle vittime del crollo della tettoia della stazione ferroviaria di Novi Sad che il primo novembre 2024 provocò la morte di 16 persone, dando il via a grandi proteste contro la corruzione. All’indo - facebook.com Vai su Facebook

In #Serbia centinaia di migliaia di manifestanti ricordano il crollo alla stazione di #NoviSad che un anno fa provocò la morte di 16 persone e innescò grandi proteste nel Paese. Al #Tg2Rai ore 13,00 #1novembre - X Vai su X

Grandi proteste a San Francisco per la morte di KitKat, un gatto investito e ucciso da un taxi robot - Il felino, pmolto noto in città e sui social, è stato investito il 28 ottobre da un taxi robot della Waym ... Come scrive msn.com

A San Francisco ci sono state proteste per un gatto ucciso da un taxi robot - È stato investito da una delle auto a guida autonoma dell'azienda Waymo, che un pezzo della popolazione vede con molta ostilità ... Scrive ilpost.it

Proteste contro politiche migratorie: 60 arresti a San Francisco e 27 a Los Angeles - La polizia ha annunciato che 60 persone sono state arrestate negli scontri scoppiati anche a San Francisco nelle proteste contro le politiche migratorie del governo. Secondo quotidiano.net