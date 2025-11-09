Grande Fratello 2025 uno scherzo finisce male | scena censurata e gravi accuse

Uno scherzo di cattivo gusto ai danni di Donatella Mercoledisanto si è trasformato in una lite. E' successo al Grande Fratello 2025 nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 Novembre. Un momento nato per ridere ha fatto scattare nervi tesi, scuse e nuove polemiche. La regia ha poi cambiato inquadratura, ma quanto accaduto ha segnato il clima in Casa per tutta la giornata successiva. Grande Fratello 2025: lo scherzo di cattivo gusto a Donatella Mercoledisanto. Secondo quanto emerso, Jonas Pepe, Giulia Soponariu e Francesca Carrara avrebbero cercato di bloccare Donatella Mercoledisanto e di puntarle un phon acceso in faccia, con aria calda al massimo.

