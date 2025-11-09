Gran Premio del Brasile | trionfo di Norris poi Antonelli e un super Verstappen Fuori le Rosse
Una gara entusiasmante dai tanti colpi di scena L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Argomenti simili trattati di recente
Vai Kimi, siamo con te! ? Era dal 2009 che un pilota italiano - Jarno Trulli in Giappone - non partiva dalla prima fila di un Gran Premio di Formula 1 Antonelli occuperà la seconda piazza in griglia di partenza nel GP del Brasile, dietro solo a Lando N - facebook.com Vai su Facebook
#MotoGp, #Bezzecchi in pole position nel Gran Premio del Portogallo - X Vai su X
Gran Premio del Brasile, vince Norris, seguito da Kimi Antonelli. Le Ferrari si ritirano - L'inglese della Mclaren domina la gara, allungando ancora in vetta alla classifica generale del mondiale piloti. rainews.it scrive
Formula 1, Gp Brasile: a Interlagos vince Lando Norris. Ritiro per le Ferrari - Seconda la Mercedes di Kimi Antonelli, poi la Red Bull di Max Verstappen. Come scrive tg24.sky.it
F1, doppio ritiro Ferrari (Leclerc e Hamilton) nel Gran Premio del Brasile: vince Norris, Antonelli 2°, Verstappen 3° - Il monegasco sfortunato nella carambola per l'incidente tra Piastri e Antonelli. today.it scrive