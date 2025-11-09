Gp del Brasile di F1 Norris vince davanti a Antonelli Le due Ferrari ritirate

Lando Norris vince il Gp del Brasile e consolida il primato nel Mondiale 2025. Il pilota britannico della McLaren oggi 9 novembre a Interlagos precede la Mercedes di Kimi Antonelli e la Red Bull di Max Verstappen. Quarto posto per la Mercedes di George Russell e quinta piazza per la McLaren di Oscar Piastri. Giornata nera per la Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton si ritirano. L’ordine d’arrivo del Gp del Brasile. Lando Norris (McLaren) 1h32’01”596;. Kimi Antonelli (Mercedes) + 10”388;. Max Verstappen (Red Bull) +10”750;. George Russell (Mercedes) + 15”267; Oscar Piastri (McLaren) + 15”749;. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

