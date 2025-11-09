GP Brasile la diretta | Verstappen cambia le gomme Norris riprende il comando su Antonelli e Russell

Ilmessaggero.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Norris ha 6" di vantaggio su Antonelli, 8"6 su Russell e 11"5 su Verstappen. I primi tre hanno gomme medie, Verstappen ha le soft e tenterà di dare il tutto per tutto per. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

