GP Brasile la diretta | Piastri guida la gara davanti a Norris e Antonelli cambio gomme per Verstappen e Russell

35° giro - Pit-stop per Russell e Verstappen, rispettivamente montano soft e medie 34° giro - Piastri leader cerca di guadagnare terreno considerando i 10" di penalità che. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - GP Brasile, la diretta: Piastri guida la gara davanti a Norris e Antonelli, cambio gomme per Verstappen e Russell

Approfondisci con queste news

Formula Uno, in Brasile si decide la pole position del gran premio: la diretta - X Vai su X

F1 | Gp Brasile 2025 – La diretta Live di tutte le sessioni del GP di Città di San Paolo del Brasile, tappa n°21 del Campionato del Mondo 2025 #BrazilGP Vai al primo commento per la live - facebook.com Vai su Facebook

GP Brasile, la diretta: Norris leader, Piastri penalizzato per il contatto con Antonelli che ha eliminato Leclerc - Ripartono con le medie Piastri viene penalizzato di 10" per il contatto con Antonelli e che ha causato il ritiro ... Segnala msn.com

F1 Gp Brasile, la gara in diretta: Norris in testa, Piastri 2° ma è penalizzato per aver provocato l'incidente con Antonelli e Leclerc. Charles ritirato, Hamilton è ultimo - Norris ha già vinto la Sprint e, dopo la pole, vuole prendersi tutto per allungare in classifica su Piastri. Da corriere.it

F1 diretta GP Brasile LIVE Interlagos: Norris in pole, Antonelli in prima fila, poi Leclerc. Max dalla pitlane - Il racconto in diretta del GP del Brasile, quartultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Come scrive sport.virgilio.it