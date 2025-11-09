GP Brasile la diretta | Norris leader su Piastri e Russell Verstappen è quarto Antonelli risale settimo

Ilmessaggero.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonelli scavalca Alonso ed è settimo 26° giro - Antonelli va all'attacco di Alonso che monta gomme hard dall'inizio della gara Antonelli supera Colapinto ed è. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

gp brasile la diretta norris leader su piastri e russell verstappen 232 quarto antonelli risale settimo

© Ilmessaggero.it - GP Brasile, la diretta: Norris leader su Piastri e Russell, Verstappen è quarto, Antonelli risale settimo

Leggi anche questi approfondimenti

gp brasile diretta norrisGP Brasile, la diretta: Norris leader, Piastri penalizzato per il contatto con Antonelli che ha eliminato Leclerc - Ripartono con le medie Piastri viene penalizzato di 10" per il contatto con Antonelli e che ha causato il ritiro ... Da msn.com

gp brasile diretta norrisGp Brasile: Norris pole bis, Antonelli conferma la prima fila. Leclerc 3°, Hamilton e Verstappen eliminati - La cronaca in tempo reale delle prove libere del Gp del Brasile, prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Interlagos ... Riporta sport.virgilio.it

gp brasile diretta norrisGp Brasile diretta Formula 1: segui la gara di Leclerc e Hamilton a Interlagos LIVE - La gara sarà trasmessa in televisione su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su ... Segnala corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Gp Brasile Diretta Norris