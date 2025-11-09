GP Brasile la diretta | Norris leader Piastri penalizzato per il contatto con Antonelli che ha eliminato Leclerc

Piastri viene penalizzato di 10" per il contatto con Antonelli e che ha causato il ritiro di Leclerc Hamilton di nuovo ai box, monta gomme medie e dice che dopo quel contatto la macchina. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

gp brasile la diretta norris leader piastri penalizzato per il contatto con antonelli che ha eliminato leclerc

© Ilmessaggero.it - GP Brasile, la diretta: Norris leader, Piastri penalizzato per il contatto con Antonelli che ha eliminato Leclerc

