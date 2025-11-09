GP Brasile la diretta | Norris ai box per il secondo pit Verstappen diventa leader su Piastri Antonelli quarto

Ilmessaggero.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

51° giro - Secondo pit per Norris che riparte con le medie, Russell supera Lawson 50° giro di 71 - Antonelli supera rapidamente Lawson e va quarto, Russell è sesto e mette nel. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

gp brasile la diretta norris ai box per il secondo pit verstappen diventa leader su piastri antonelli quarto

© Ilmessaggero.it - GP Brasile, la diretta: Norris ai box per il secondo pit, Verstappen diventa leader su Piastri, Antonelli quarto

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

gp brasile diretta norrisF1 diretta GP Brasile LIVE: doppio zero Ferrari, che disastro a Interlagos. Norris davanti a Kimi - Il racconto in diretta del GP del Brasile, quartultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Si legge su sport.virgilio.it

gp brasile diretta norrisGp Brasile: Norris pole bis, Antonelli conferma la prima fila. Leclerc 3°, Hamilton e Verstappen eliminati - La cronaca in tempo reale delle prove libere del Gp del Brasile, prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Interlagos ... Secondo sport.virgilio.it

LIVE F1, GP Brasile 2025 in DIRETTA: Norris può ipotecare il Mondiale, Antonelli sogna, ma la pioggia può cambiare tutto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio del Brasile, ... Scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Gp Brasile Diretta Norris