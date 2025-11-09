Gp Brasile Kimi Antonelli straordinario sulla pista di Senna | respinge l' assalto di Verstappen e si prende il 2° posto

Un fine settimana straordinario per Kimi Antonelli sulla pista di Ayrton Senna, il suo idolo. Il bolognese della Mercedes ha chiuso il Gran Premio della Brasile al secondo posto alle spalle dell'imprendibile Lando Norris (McLaren), riuscendo a frenare la rimonta di uno scatenato Max Verstappen. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

