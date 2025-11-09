Gp Brasile 2025 vince Norris davanti ad Antonelli Terzo Verstappen disastro Ferrari

Lando Norris conquista il Gp del Brasile 2025 di Formula 1 e dopo il successo anche nella sprint allunga su Oscar Piastri nella classifica del Mondiale. Il pilota australiano ha preceduto la Mercedes dell’azzurro Kimi Antonelli, capace negli ultimi giri di resistere all’assalto di Max Verstappen (Red Bull), terzo, protagonista di una formidabile rimonta dopo essere partito dalla pit lane. Quarto Russell, seguito da Piastr i e Bearman. Disastro per le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, costrette al ritiro. Per Antonelli è il miglior risultato in carriera nella gara lunga dopo il terzo posto nel Gp del Canada. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gp Brasile 2025, vince Norris davanti ad Antonelli. Terzo Verstappen, disastro Ferrari

