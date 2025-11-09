L’Italia ha firmato una splendida magia a Udine, sconfiggendo l’Australia nel primo Test Match nell’ambito delle Quilter Nations Series. La nostra Nazionale è riuscita a schiacciare i Wallabies nel capoluogo friulano e ora può guardare con ottimismo al prossimo futuro. Il CT Gonzalo Quesada ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “ Credo che, in certi momenti, abbiamo avuto alcune difficoltà per mantenere il possesso, ma la difesa ha lavorato molto bene, senza frenesia, mantenendo una grande organizzazione per tutto l’incontro “. Il Commissario Tecnico ha poi proseguito: “ Abbiamo sfruttato al meglio ogni pallone che abbiamo avuto, spingendo l’Australia a commettere falli e mettendo i punti che servivano quando servivano, senza cercare la meta a tutti i costi, rimanendo sempre in partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gonzalo Quesada esulta: “Spinta l’Australia a commette falli, grande rimessa. Sta arrivando la maturità”