Golf trionfo di Ruixin Liu in casa | primo titolo LET all’Aramco China Championship

La cinese vince a Shenzhen davanti alle connazionali Zeng e Lin. Alessia Nobilio 18ª, fuori al taglio Carta e Fanali. Successo cinese anche nel team event. Festa grande per Ruixin Liu al Mission Hills China: la 26enne di Shenzhen ha conquistato il suo primo titolo sul Ladies European Tour (LET) vincendo l' Aramco China Championship con il punteggio di 203 colpi (70 65 68, -16), trionfando proprio nella sua città natale e a cinque giorni dal 27° compleanno.