Terminato da pochi minuti il terzo giro al World Wide Technology Championshp di scena a El Cardonal at Diamante di Los Cabos, in Messico. Straordinariamente mirabile la performance di Garrick Higgo: il sudafricano centra uno stupefacente -11 che gli consente di risalire 14 posizioni e andare in testa con lo score complessivo di -22. La possibilità è di arrivare alla maggiore delle sue vittorie in carriera per prestigio del torneo. Alle spalle di Higgo c’è, distante un colpo, Carson Young, che mette insieme anche lui un ottimo -9. A -20, girando in -7, c’è Trevor Cone, che all’ultimo viene affiancato da Ben Griffin e Chad Ramey, due storie di PGA Tour ben diverse tra loro fino a questo momento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf: fenomenale Higgo, vola in testa al WWT Championship. Francesco Molinari sempre in zone alte