Gol Lautaro! L’argentino stappa il match con un gran destro al volo sotto l’incrocio e San Siro esplode
di Dario Bartolucci Gol Lautaro, il capitano nerazzurro sblocca la gara con una prodezza dopo un’azione corale costruita da Sucic e Bastoni. L’ Inter passa in vantaggio grazie a una gemma del suo capitano. Lautaro Martínez sblocca la sfida contro la Lazio con una splendida conclusione di destro al volo, infilando il pallone sotto l’incrocio dei pali più lontano. L’azione nasce da un recupero prezioso di Luka Sucic, bravo a leggere la giocata avversaria sulla corsia mancina e a riconquistare palla in pressione alta. Il centrocampista croato serve poi Alessandro Bastoni, che con grande lucidità trova in area il passaggio perfetto per il numero 10 nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com
