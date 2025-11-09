Gol Bonny l’attaccante nerazzurro firma il raddoppio | tap-in vincente per il 2-0 a San Siro

di Dario Bartolucci Gol Bonny, il giovane francese sfrutta l’assist perfetto di Dimarco e porta l’Inter sul doppio vantaggio! I dettagli sul gol. Minuto 62’ a San Siro: l’Inter allunga contro la Lazio grazie al sigillo di El Chadaille Bonny, che insacca da distanza ravvicinata dopo una splendida azione corale. L’azione nasce da Barella, che apre il campo per Lautaro Martínez. Il capitano nerazzurro, con un tocco intelligente, lancia Dimarco in corsa sulla sinistra. L’esterno italiano entra in area e serve un cross rasoterra perfetto, tagliando fuori l’intera difesa biancoceleste. Sul pallone arriva Bonny, che da due passi non sbaglia e mette dentro il 2-0 con un tocco preciso sotto la traversa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gol Bonny, l’attaccante nerazzurro firma il raddoppio: tap-in vincente per il 2-0 a San Siro

