Gli viene rubata la valigia mentre attende il bus

Disavventura per un 38enne di Caserta, vittima di un furto mentre attendeva il bus. E' accaduto a Roma. La vittima era all’autostazione Tibus di Roma, in largo Guido Mazzoni.L’uomo, in attesa della partenza, si è visto sottrarre il proprio bagaglio da un 46enne romano, che è stato però subito. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Argomenti simili trattati di recente

"Il #Caravaggio rubato" Ottobre 1969. A Palermo viene rubata una grande tela custodita nell’oratorio del centro storico. Cosa successe davvero quella notte piovosa? Il servizio a @siamonoitv2000 - X Vai su X

? "Il furto commesso al Louvre è un attacco a un patrimonio a noi caro perché è la nostra Storia. Ritroveremo le opere e gli autori saranno portati davanti alla giustizia" e "tutto viene fatto, ovunque, per riuscirci, sotto la guida della procura di Parigi. Il progetto - facebook.com Vai su Facebook

Ruba la valigia a un turista a Malpensa e scappa, 20enne inseguito dalla vittima - Un cittadino olandese di 20 anni è stato arrestato a Malpensa per furto aggravato: aveva sottratto una valigia a un turista indiano. Segnala virgilio.it

Malpensa, ruba la valigia a un passeggero: inseguito e arrestato - Approfittando di un momento di distrazione del viaggiatore, impegnato a noleggiare un’auto, è riuscito a impossessarsi del bagaglio contenente un computer portatile, carte di credito e denaro contante ... Secondo msn.com

Ruba una valigia ad un turista a Malpensa e tenta la fuga: arrestato dalla polizia - Il Tribunale di Busto Arsizio ha convalidato l’arresto, condannandolo a 10 mesi e 20 giorni di reclusione e a 200 euro di multa, con sospensione della pena ... Lo riporta varesenews.it