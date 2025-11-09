Gli azzurri sono secondi in Premier League
2025-11-09 00:02:00 Il web non parla d’altro: Il Chelsea ha battuto i Wolves portandosi al secondo posto in Premier League grazie a tre gol nel secondo tempo contro l’ultimo club della divisione. Il Chelsea è salito al secondo posto in Premier League vincendo 3-0 contro i Wolves, ultimo club. Dopo aver fatto il lungo viaggio in Azerbaigian per lo scontro di Champions League con il Qarabag mercoledì, il Chelsea è sembrato fiacco per gran parte della partita con un avversario ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato della stagione. Ma un raro gol di Malo Gusto e un Joao Pedro hanno messo il Chelsea saldamente in controllo della gara, prima che Pedro Neto ne aggiungesse un terzo per sigillare i punti e accumulare più miseria sui Wolves. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
